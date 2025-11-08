Байден назвал Трампа позором США

Бывший президент США Джо Байден выступил с резкой критикой в адрес действующего американского лидера Дональда Трампа. Выступая на мероприятии Демократической партии в городе Омаха (штат Небраска), Байден заявил, что Трамп своим поведением «позорит страну».
«Я хочу, чтобы вы понимали, мистер президент, вы работаете на нас, а не мы на вас. Вы работаете на нас, а не только на миллиардеров и миллионеров. Я зол. Здесь демократия, при демократии нет королей, его действия позорят нас как страну», — сказал экс-президент.
Байден также провёл параллель между недавним сносом восточного крыла Белого дома и подходом Трампа к управлению государством. По его мнению, этот снос стал «отличным символом президентского срока» Трампа, который аналогичным образом, по словам Байдена, поступает с «конституцией, верховенством права и демократией».
Джо Байден занимал пост президента Соединённых Штатов с 2021 по 2025 год.
Ранее сообщалось, что бывший глава ЦРУ вызван в суд по делу о связях Трампа с Россией.
