Ричмонд
+15°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Байден назвал Трампа позором США

Бывший президент США Джо Байден выступил с резкой критикой в адрес действующего американского лидера Дональда Трампа.

Бывший президент США Джо Байден выступил с резкой критикой в адрес действующего американского лидера Дональда Трампа. Выступая на мероприятии Демократической партии в городе Омаха (штат Небраска), Байден заявил, что Трамп своим поведением «позорит страну».

«Я хочу, чтобы вы понимали, мистер президент, вы работаете на нас, а не мы на вас. Вы работаете на нас, а не только на миллиардеров и миллионеров. Я зол. Здесь демократия, при демократии нет королей, его действия позорят нас как страну», — сказал экс-президент.

Байден также провёл параллель между недавним сносом восточного крыла Белого дома и подходом Трампа к управлению государством. По его мнению, этот снос стал «отличным символом президентского срока» Трампа, который аналогичным образом, по словам Байдена, поступает с «конституцией, верховенством права и демократией».

Джо Байден занимал пост президента Соединённых Штатов с 2021 по 2025 год.

Ранее сообщалось, что бывший глава ЦРУ вызван в суд по делу о связях Трампа с Россией.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
Читать дальше