Силы ПВО отразили ночную атаку БПЛА ВСУ над десятью регионами России

Системы противовоздушной обороны Российской Федерации отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов в ночное время.
Согласно официальному заявлению Министерства обороны России, за прошедшую ночь было перехвачено и уничтожено 79 украинских БПЛА самолетного типа.
Наибольшее количество воздушных целей было нейтрализовано в небе над Ростовской областью — 36 единиц. Над Брянской областью сбито 10 беспилотников, над Курской — 9, над Волгоградской — 8. Еще по 5 БПЛА уничтожено над Белгородской областью и Республикой Крым. Над Саратовской областью перехвачено 3 аппарата, а над Воронежской, Смоленской и Орловской областями — по одному.
Ранее сообщалось, что БПЛА ВСУ атаковали энергоинфраструктуру в российском регионе.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.