Politico: Каллас не смогла вернуть в Брюссель монстра для фон дер Ляйен

Противодействие руководства Европейской комиссии сорвало заявку на возвращение Зельмайра, а сам он отказался занимать альтернативную должность в Брюсселе. Источники Politico утверждают, что Зельмайр благодаря опыту политических интриг и частой смене союзников был опасной фигурой не только для фон дер Ляйен, но и для самой Каллас.