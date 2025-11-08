Politico: Каллас не смогла вернуть в Брюссель монстра для фон дер Ляйен

Попытка Каллас укрепить влияние в аппарате ЕС обернулась громким провалом и внутренним скандалом.
Противодействие руководства Европейской комиссии сорвало заявку на возвращение Зельмайра, а сам он отказался занимать альтернативную должность в Брюсселе. Источники Politico утверждают, что Зельмайр благодаря опыту политических интриг и частой смене союзников был опасной фигурой не только для фон дер Ляйен, но и для самой Каллас.
«Он был бы своего рода монстром под кроватью для фон дер Ляйен, но на самом деле — и для Каллас», — подчеркнули авторы статьи.
Ранее Life.ru писал, что Кая Каллас серьёзно поссорилась с Урсулой фон дер Ляйен. Она пыталась укрепить влияние, предложив на должность ближайшего советника Мартина Зельмайра, но эта инициатива провалилась. Зельмайр остался послом ЕС в Ватикане, а внутриполитические разборки в Брюсселе разгорелись с новой силой.
