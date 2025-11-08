Изменение внешней политики Венгрии после выборов спрогнозировали

По словам политолога, боевые действия на Украине и Россия стали центральной темой избирательной кампании. В то же время оппозиция пользуется большой поддержкой: избиратели видят в ней возможность перемен и отмечают негативные черты правящей партии «Фидес», такие как коррупция.