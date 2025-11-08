В ЕС раскрыли детали подготовки 20-го пакета санкций против РФ

Здеховски отметил, что полный запрет на выдачу виз российским гражданам маловероятен, поскольку для этого потребуется не только единогласное решение всех государств-членов, но и внесение изменений в законодательство Евросоюза. Парламентарий также подтвердил, что Брюссель продолжает изучать возможность использования доходов от замороженных российских активов и других финансовых механизмов для усиления давления.