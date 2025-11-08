В ЕС раскрыли детали подготовки 20-го пакета санкций против РФ

Европейский союз планирует активизировать работу над очередным, двадцатым по счёту, пакетом санкционных мер против России. Как сообщил газете «Известия» депутат Европарламента Томаш Здеховски, интенсивные консультации по этому вопросу начнутся в ближайшие месяцы, однако точные сроки принятия пакета пока не определены и будут зависеть от достижения консенсуса между всеми странами-членами ЕС.
Здеховски отметил, что полный запрет на выдачу виз российским гражданам маловероятен, поскольку для этого потребуется не только единогласное решение всех государств-членов, но и внесение изменений в законодательство Евросоюза. Парламентарий также подтвердил, что Брюссель продолжает изучать возможность использования доходов от замороженных российских активов и других финансовых механизмов для усиления давления.
В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в комментарии изданию заявил, что Россия не считает необходимым принимать зеркальные ответные меры. По его мнению, новые ограничения не нанесут существенного ущерба гражданам РФ. Сенатор привёл в пример Финляндию, которая, по его словам, несёт ежедневные убытки в размере одного миллиона евро из-за отсутствия российских туристов.
Ранее сообщалось, что США поддержали конфискацию российских активов для помощи Украине.
