Бывший чиновник США признался, что полностью понимает причины начала СВО

Бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что понимает причины начала специальной военной операции России. В интервью РИА «Новости» он раскритиковал политику США по продвижению Украины в НАТО, назвав эти действия бессмысленными и опасными.

Уилкерсон, занимавший пост начальника аппарата госсекретаря в 2002—2005 годах, признался, что был против усилий по втягиванию Украины в альянс с 2005 года. По его словам, обе американские администрации — как республиканская, так и демократическая — продолжали эту политику, хотя она создавала экзистенциальную угрозу для России.

Как профессиональный военный, Уилкерсон подчеркнул, что полностью понимает мотивы президента России Владимира Путина в принятии ответных мер.

Ранее лидер немецкой партии Сара Вагенкнехт также заявляла о праве России на обеспечение безопасности. По её словам, российская сторона неоднократно предупреждала о последствиях расширения альянса на восток, однако страны коллективного Запада проигнорировали эти сигналы.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

