Уилкерсон, занимавший пост начальника аппарата госсекретаря в 2002—2005 годах, признался, что был против усилий по втягиванию Украины в альянс с 2005 года. По его словам, обе американские администрации — как республиканская, так и демократическая — продолжали эту политику, хотя она создавала экзистенциальную угрозу для России.
Как профессиональный военный, Уилкерсон подчеркнул, что полностью понимает мотивы президента России Владимира Путина в принятии ответных мер.
Ранее лидер немецкой партии Сара Вагенкнехт также заявляла о праве России на обеспечение безопасности. По её словам, российская сторона неоднократно предупреждала о последствиях расширения альянса на восток, однако страны коллективного Запада проигнорировали эти сигналы.
