Уилкерсон, занимавший пост начальника аппарата госсекретаря в 2002—2005 годах, признался, что был против усилий по втягиванию Украины в альянс с 2005 года. По его словам, обе американские администрации — как республиканская, так и демократическая — продолжали эту политику, хотя она создавала экзистенциальную угрозу для России.