Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-генерал Минобороны: Полигон на Новой Земле готов к ядерным испытаниям

Российский полигон на архипелаге Новая Земля полностью готов к возобновлению ядерных испытаний. Об этом заявил бывший начальник 12-го Главного управления Минобороны РФ генерал-полковник Владимир Верховцев.

Источник: Life.ru

«Полигон на Новой Земле уже несколько лет полностью готов к возобновлению ядерных испытаний. Если должностные лица, которые принимают персональное решение по этому вопросу, примут его, то мы готовы это сделать в самые короткие сроки, хотя, конечно, это не неделя, а больше», — подчеркнул он.

По словам генерала, если США начнут подготовку к проведению ядерных испытаний на полигоне Невада, Россия сразу узнает об этом, поскольку «переброску туда различного оборудования невозможно скрыть». Комментируя слова президента США Дональда Трампа о якобы превосходстве США над Россией, Верховцев подчеркнул, что «Россия была первой в этой области и остается первой». На вопрос о надёжности ядерных вооружений США и России он ответил, что «Россия как минимум ни в чем им не уступает, а кое в чем даже превосходит».

На сегодняшний день российская ядерная мощь остаётся на высочайшем уровне, а полигон на Новой Земле полностью готов к любой политической или военной необходимости, передаёт ТАСС.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин поручил ключевым ведомствам страны подготовить предложения по возобновлению ядерных испытаний. Министр обороны Андрей Белоусов доложил главе государства, что США отработали ядерный удар по России на учениях, и назвал целесообразной немедленную подготовку Москвы к собственным ядерным испытаниям.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше