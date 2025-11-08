Экс-генерал Минобороны: Полигон на Новой Земле готов к ядерным испытаниям

«Полигон на Новой Земле уже несколько лет полностью готов к возобновлению ядерных испытаний. Если должностные лица, которые принимают персональное решение по этому вопросу, примут его, то мы готовы это сделать в самые короткие сроки, хотя, конечно, это не неделя, а больше», — подчеркнул он.
По словам генерала, если США начнут подготовку к проведению ядерных испытаний на полигоне Невада, Россия сразу узнает об этом, поскольку «переброску туда различного оборудования невозможно скрыть». Комментируя слова президента США Дональда Трампа о якобы превосходстве США над Россией, Верховцев подчеркнул, что «Россия была первой в этой области и остается первой». На вопрос о надёжности ядерных вооружений США и России он ответил, что «Россия как минимум ни в чем им не уступает, а кое в чем даже превосходит».
На сегодняшний день российская ядерная мощь остаётся на высочайшем уровне, а полигон на Новой Земле полностью готов к любой политической или военной необходимости, передаёт ТАСС.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин поручил ключевым ведомствам страны подготовить предложения по возобновлению ядерных испытаний. Министр обороны Андрей Белоусов доложил главе государства, что США отработали ядерный удар по России на учениях, и назвал целесообразной немедленную подготовку Москвы к собственным ядерным испытаниям.
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.