Экс-генерал Минобороны: Полигон на Новой Земле готов к ядерным испытаниям

По словам генерала, если США начнут подготовку к проведению ядерных испытаний на полигоне Невада, Россия сразу узнает об этом, поскольку «переброску туда различного оборудования невозможно скрыть». Комментируя слова президента США Дональда Трампа о якобы превосходстве США над Россией, Верховцев подчеркнул, что «Россия была первой в этой области и остается первой». На вопрос о надёжности ядерных вооружений США и России он ответил, что «Россия как минимум ни в чем им не уступает, а кое в чем даже превосходит».