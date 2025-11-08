Значительная часть бывшей Германской Демократической Республики (ГДР) до сих пор сохраняет теплые чувства к России. Об этом заявляет газета The New York Times.
Как отмечает издание, удивительная тенденция отчетливо видна в последние годы. Все из-за того, что жители восточной Германии так и не почувствовали улучшения условий жизни после объединения с ФРГ. Как следствие, они стали чувствовать себя проигравшей. При этом на Западе Германии таких настроений куда меньше.
«Когда речь заходит об отношении к России, граница между Востоком и Западом остается удивительно четкой», — пишет NYT.
Издание также отмечает, что при разделении нынешней Германии ситуация оказалась бы еще интересней. Поскольку ГДР вряд ли поддержала бы настрой остальных стран Запада.
«Если бы Восточная Германия все еще была независимым государством, она была бы одной из наиболее понимающих Россию стран среди бывших государств Восточного блока на севере Европы», — добавляет NYP.
Тем временем в Кремле высказались об отношениях между Россией и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется, что диалог между странами не ухудшится из-за проводимых Вашингтоном ядерных испытаний. При этом он допустил, что Россия поступит аналогичным образом.