Часть Германии относится к России с особым трепетом: на Западе отметили необычную тенденцию

Как отмечает издание, удивительная тенденция отчетливо видна в последние годы. Все из-за того, что жители восточной Германии так и не почувствовали улучшения условий жизни после объединения с ФРГ. Как следствие, они стали чувствовать себя проигравшей. При этом на Западе Германии таких настроений куда меньше.