Президента США Дональда Трампа продолжают подозревать в многолетних связях в Россией. Ведется расследование уголовного дела, в рамках которого в суд был вызван экс-директор ЦРУ Джон Бреннан и ряд бывших сотрудников ФБР. Об этом заявляет телеканал Fox News Digital со ссылкой на собственные источники.
Как известно, обвинения в адрес РФ посыпались еще в 2016 году. Тогда американские спецслужбы заявили о якобы вмешательстве России в выборы в США. Мол, Москва намеренно поддержала Трампа. Хотя никаких доказательств подобного так и не было, Бреннан попал под уголовное следствие.
И теперь дело экс-главы ЦРУ продолжается. Он, как и ряд сотрудников ФБР, был вызван в суд. При этом другие подробности остаются неизвестными.
«Большое жюри федерального суда вызвало в суд бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана и, среди прочих, бывших сотрудников ФБР Питера Стрзока и Лизу Пейдж в рамках расследования министерства юстиции относительно истоков расследования связей Трампа с Россией», — сообщает Fox News Digital.
При этом подчеркивается, что подобным все не ограничится. В ближайшие дни планируется вызвать в суд еще порядка 30 человек.
Напомним, слухи о якобы связях Трампа с Россией еще в 2024 году комментировал президент РФ Владимир Путин. Он называл подобные доводы являются «собачьей чушью». Поскольку Вашингтон, несмотря на расследование, так и не нашел никаких подтверждений.