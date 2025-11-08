Над Россией сбили 79 беспилотников. Военная операция, день 1354-й

8:16 Президент США Дональд Трамп заявил о нежелании России завершать конфликт на Украине.
8:10 В Киеве, Харькове и Днепре ночью произошли взрывы, сообщили СМИ.
8:04 ? Средства ПВО сбили 79 украинских дронов над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
36 БПЛА уничтожили над Ростовской областью, 10 — над Брянской, девять — над Курской, восемь — над Волгоградской. По пять дронов уничтожили над Крымом и Белгородской областью. Три беспилотника перехватили в небе над Саратовской областью, по одному — над Воронежской, Смоленской и Орловской областями.
8:01 Сегодня 1354-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.