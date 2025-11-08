Ричмонд
Байден заявил, что действия Трампа позорят Соединённые Штаты как страну

Бывший американский лидер Джо Байден публично обвинил действующего президента Дональда Трампа в действиях, позорящих Соединённые Штаты. С соответствующим заявлением он выступил на мероприятии Демократической партии в Омахе.

«Я хочу, чтобы вы понимали, мистер президент, вы работаете на нас, а не мы на вас. Вы работаете на нас, а не только на миллиардеров и миллионеров. Я зол. Здесь демократия, при демократии нет королей, его действия позорят нас как страну», — сказал Байден, выступая в пятницу на мероприятии Демократической партии в городе Омаха (штат Небраска).

Бывший глава американской администрации также провёл параллель между сносом восточного крыла Белого дома и подходом Трампа к управлению страной. Он заявил, что это является отличным символом всего президентского срока действующего лидера. По мнению Байдена, точно так же Трамп поступает с Конституцией, верховенством права и демократией.

Байден занимал пост президента США с 2021 по 2025 год, но после провального выступления на дебатах с Трампом вышел из предвыборной гонки. Сменившая его Камала Харрис в ноябре 2025 года проиграла Трампу на выборах. Напомним, что в мае у экс-президента диагностировали агрессивную форму рака простаты, а в сентябре он перенёс операцию по удалению злокачественных образований на коже.

Ранее Дональд Трамп заявил о причинах, по которым Джо Байден инициировал военные конфликты. Трамп считает, что его предшественник вступал в противостояния из-за собственной недальновидности. Кроме того, президент США заявил, что конфликт на Украине не возник бы под его руководством, возложив ответственность за его начало на бывшего главу государства.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

