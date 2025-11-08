Газета подчёркивает, что «граница в отношении к России между Востоком и Западом остаётся поразительно отчётливой». Издание объясняет это тем, что чаяния жителей Восточной Германии относительно улучшения жизни после слияния с ФРГ не сбылись, и сегодня эти люди ощущают себя проигравшими. Именно это послужило возрождению тёплых чувств и связей с Москвой.