NYT: Население бывшей ГДР сохранило тёплые чувства к России

Американское издание The New York Times отмечает, что у значительной части населения бывшей Германской Демократической Республики (ГДР) сохраняется тёплое отношение к России.

Источник: Life.ru

Газета подчёркивает, что «граница в отношении к России между Востоком и Западом остаётся поразительно отчётливой». Издание объясняет это тем, что чаяния жителей Восточной Германии относительно улучшения жизни после слияния с ФРГ не сбылись, и сегодня эти люди ощущают себя проигравшими. Именно это послужило возрождению тёплых чувств и связей с Москвой.

«Если бы Восточная Германия всё ещё была независимым государством, она была бы одной из наиболее понимающих Россию стран среди бывших государств Восточного блока на севере Европы», — указано в материале.

Сообщается, что с началом Специальной военной операции (СВО) именно жители восточных земель не просто выражали поддержку действиям России, но и в большей степени выступали за прекращение помощи Украине и против вступления Киева в НАТО.

Напомним, объединение Германии произошло 3 октября 1990 года, когда Германская Демократическая Республика (ГДР) вошла в состав Федеративной Республики Германия (ФРГ) согласно конституции последней, что ознаменовало прекращение существования ГДР.

Тёплое отношение к россиянам можно заметить и в Китае. Кстати, после отмены визового режима россияне ломанулись покупать билеты в Китай на Новый год. Сейчас на это направление приходится 35−40% от всех ранних бронирований. К примеру, пляжный отдых на острове Хайнань сейчас стоит 125 тысяч рублей.

Больше интересных историй и новостей о жизни людей — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

