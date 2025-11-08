Байден обвинил Трампа в том, что он позорит США

Бывший глава США Джо Байден обвинил действующего президента Дональда Трампа в том, что тот позорит страну. С соответствующим заявлением он выступил на мероприятии Демократической партии в Омахе.
«Я хочу, чтобы вы понимали, мистер президент, вы работаете на нас, а не мы на вас. Вы работаете на нас, а не только на миллиардеров и миллионеров. Я зол. Здесь демократия, при демократии нет королей, его действия позорят нас как страну», — заявил экс-президент.
Кроме того, Байден комментируя снос восточного крыла Белого дома по инициативе Трампа, указал, что таким же образом глава государства поступает с «конституцией, верховенством права и демократией».
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Джо Байдена незаконно использовали для управления США. Глава Белого дома утверждает, что устройство для автоматической подписи документов применялось без разрешения его предшественника.