Байден осадил Трампа за все оскорбления: экс-президент жестко раскритиковал преемника

Бывший президент США Джо Байден заявил, что его преемник Дональд Трамп позорит страну. С соответствующим заявлением политик выступил во время мероприятия Демократической партии в Омахе, штат Небраска.
Во время выступления Байден особенно возмутился событиями с Белым домом. В частности, тем, как Трамп сносит восточное крыло здания для строительства там бального зала. Таким же образом, уверен экс-президент США, его преемник поступает с конституцией и демократией в стране — он попросту ломает все.
«Я хочу, чтобы вы понимали, мистер президент, вы работаете на нас, а не мы на вас. Вы работаете на нас, а не только на миллиардеров и миллионеров. Я зол. Здесь демократия, при демократии нет королей, его действия позорят нас как страну», — сказал Байден.
Напомним, сам Трамп неоднократно критиковал Байдена. Причем в довольно жесткой манере. Так, еще недавно он называл его подлецом, а также «уродом» и внутри, и снаружи. А заодно призывал посадить экс-президента в тюрьму. Попутно Трамп обвинял Байдена в развязывании войн и банальной глупости.