С начала 2025 года почти 100 тысяч украинцев переехали в Белоруссию

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна открыта для переселенцев с Украины. Он подчеркнул, что многие из приехавших уже обустроились, нашли жильё и работу, а также чувствуют себя комфортно, не сталкиваясь с притеснениями из-за русского языка. Президент отметил, что республика готова обеспечить украинским семьям и детям такие же условия в образовании и здравоохранении, как и гражданам Белоруссии.