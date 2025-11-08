Ричмонд
С начала 2025 года почти 100 тысяч украинцев переехали в Белоруссию

С начала 2025 года в Белоруссию прибыли 97 805 граждан Украины. Большинство из них пересекли границу транзитом через Польшу, Литву и Латвию. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете республики.

Источник: Life.ru

«С начала 2025 года в страну въехали 97 805 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу — 58, транзитом через Польшу — 76 684, через Литву и Латвию — 19 098 и 1 965 соответственно», — говорится в сообщении.

Только за октябрь с украинской территории в Белоруссию прибыли 9 837 человек. Из них двое пересекли общую границу напрямую, остальные прибыли транзитом через сопредельные страны. Большинство въехали через Польшу — более восьми тысяч человек. С момента начала конфликта на Украине, с февраля 2022 года по июнь 2025-го, Белоруссия приняла свыше 320 тысяч переселенцев из соседней страны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна открыта для переселенцев с Украины. Он подчеркнул, что многие из приехавших уже обустроились, нашли жильё и работу, а также чувствуют себя комфортно, не сталкиваясь с притеснениями из-за русского языка. Президент отметил, что республика готова обеспечить украинским семьям и детям такие же условия в образовании и здравоохранении, как и гражданам Белоруссии.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

