В работе Telegram произошёл сбой 8 ноября

В работе популярного среди россиян мессенджера Telegram произошел сбой. Пользователи пожаловались на невозможность загрузить те или иные файлы. Все случилось в субботу, 8 ноября.
Как известно, проблемы с подключением к Telegram у ряда пользователей возникли утром, примерно в 8:30 по московскому времени. Тогда многие начали сообщать, что у них не открываются медиафайлы. Причем ни в каналах, ни в чатах. Аналогичная ситуация наблюдалась с видеороликами — у некоторых они попросту не загружаются.
Причины произошедшего пока неизвестны. Администрация мессенджера ситуацию никак не комментировала.
Напомним, проблемы в работе Telegram наблюдаются далеко не в первый раз. В конце октября пользователи также сталкивались со сбоем. Тогда пользователи жаловались, что приложение мессенджера не работает вовсе. Нельзя было ни отправить сообщения, ни загрузить какие-либо файлы.