Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В работе Telegram произошёл сбой 8 ноября

Пользователи интернета пожаловались на сбой работы Telegram 8 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В работе популярного среди россиян мессенджера Telegram произошел сбой. Пользователи пожаловались на невозможность загрузить те или иные файлы. Все случилось в субботу, 8 ноября.

Как известно, проблемы с подключением к Telegram у ряда пользователей возникли утром, примерно в 8:30 по московскому времени. Тогда многие начали сообщать, что у них не открываются медиафайлы. Причем ни в каналах, ни в чатах. Аналогичная ситуация наблюдалась с видеороликами — у некоторых они попросту не загружаются.

Причины произошедшего пока неизвестны. Администрация мессенджера ситуацию никак не комментировала.

Напомним, проблемы в работе Telegram наблюдаются далеко не в первый раз. В конце октября пользователи также сталкивались со сбоем. Тогда пользователи жаловались, что приложение мессенджера не работает вовсе. Нельзя было ни отправить сообщения, ни загрузить какие-либо файлы.