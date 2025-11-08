Молчание Си: раскрыто, что произошло на встрече с Трампом

В итоге в Пусане Трамп уступил. Китай возобновит закупки сои, США снизят пошлины. Но главный выигрыш Си Цзиньпина в другом: он добился обсуждения смягчения контроля над экспортом американских высоких технологий. То, что в Вашингтоне называли вопросом национальной безопасности, теперь становится предметом торга — опасная тенденция, по мнению обеих партий в США. При этом ключевые стратегические вопросы — от Тайваня до поддержки Пекином России — на саммите даже не поднимались.