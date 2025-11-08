Ричмонд
Япония может ввести продовольственные талоны на рис из-за рекордного роста цен

Правительство Японии разрабатывает систему талонов на рис для поддержки населения на фоне удвоения цен на основной продукт питания. Об этом сообщила газета «Асахи».

Источник: Life.ru

Инициатива нового министра сельского хозяйства Норикадзу Судзуки предполагает отказ от практики сброса государственных запасов, которая ранее искусственно сдерживала рыночные цены. Уточняется, что средняя стоимость 5 кг риса в стране превысила 4000 иен ($26), что почти вдвое выше показателей прошлых лет.

А ранее Life.ru писал, что самым подорожавшим товаром в РФ октябре стал кобальт. Среди аграрной продукции заметно подорожали соя (+8,2%) и кофе. При этом самым подешевевшим товаром оказался апельсиновый сок, цены на который, по данным бирж, рухнули на 23,3%.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.