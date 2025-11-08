Япония может ввести продовольственные талоны на рис из-за рекордного роста цен

А ранее Life.ru писал, что самым подорожавшим товаром в РФ октябре стал кобальт. Среди аграрной продукции заметно подорожали соя (+8,2%) и кофе. При этом самым подешевевшим товаром оказался апельсиновый сок, цены на который, по данным бирж, рухнули на 23,3%.