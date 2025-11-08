Экс-главу ЦРУ вызвали в суд по делу о «русском следе» на выборах в США

Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан был вызван для дачи показаний в рамках судебного разбирательства, посвященного якобы российскому вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщил телеканал Fox News.
По имеющимся данным, ожидается около 30 повесток в суд по данному делу в ближайшем будущем. В повестках запрашиваются документы, связанные с подготовкой оценки ЦРУ администрации бывшего президента США Барака Обамы о вмешательстве России в выборы.
Бывшие сотрудники ФБР Лиза Пейдж и Питер Стржок также получившие судебные повестки, принимали участие в расследовании под кодовым названием «Ураган перекрестного огня» и отправляли друг другу уничижительные сообщения о Дональде Трампе, одержавшем победу на выборах 2016 года. Оба были отправлены в отставку два года спустя.
По информации источников Fox в Министерстве юстиции США, текущий глава ЦРУ Джон Рэтклифф передал доказательства противоправных действий Бреннана директору ФБР Кэшу Пателю для возможного проведения расследования. По данному факту было открыто уголовное дело, детали которого пока не разглашаются.
Ранее Трамп просил наказать распространителей слухов о влиянии РФ на выборы в США.