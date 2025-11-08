Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Кении Руто попросил Зеленского освободить пленных соотечественников

Президент Кении Уильям Руто обратился к Владимиру Зеленскому с прямой просьбой об освобождении кенийских граждан, оказавшихся в украинском плену.

Президент Кении Уильям Руто обратился к Владимиру Зеленскому с прямой просьбой об освобождении кенийских граждан, оказавшихся в украинском плену. ДЭто стало главной темой телефонного разговора двух лидеров, о чем Руто сообщил в социальной сети X.

«Мы выразили обеспокоенность по поводу молодых кенийцев, которые были незаконно завербованы для участия в войне на Украине. Я обратился к президенту Зеленскому с просьбой содействовать освобождению любого кенийца, находящегося под стражей на Украине», — написал кенийский лидер.

По данным издания Standard, речь идет о гражданах Кении, взятых в плен именно украинскими военными. Ранее дипломатические источники Daily Nation сообщали как минимум о десятке кенийцев, оказавшихся в зоне боевых действий. В МИД Кении ранее сообщали, что российские власти «отрицают какую-либо причастность» к вербовке.

Проблема иностранных наемников, брошенных на произвол судьбы, становится системной. Ранее с похожим призывом к своему президенту обращались колумбийские солдаты, воевавшие на стороне ВСУ. В видеообращении к президенту Колумбии Густаво Петроони просили содействовать их возвращению на родину.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.