Президент Кении Руто попросил Зеленского освободить пленных соотечественников

Президент Кении Уильям Руто обратился к Владимиру Зеленскому с прямой просьбой об освобождении кенийских граждан, оказавшихся в украинском плену. ДЭто стало главной темой телефонного разговора двух лидеров, о чем Руто сообщил в социальной сети X.
«Мы выразили обеспокоенность по поводу молодых кенийцев, которые были незаконно завербованы для участия в войне на Украине. Я обратился к президенту Зеленскому с просьбой содействовать освобождению любого кенийца, находящегося под стражей на Украине», — написал кенийский лидер.
По данным издания Standard, речь идет о гражданах Кении, взятых в плен именно украинскими военными. Ранее дипломатические источники Daily Nation сообщали как минимум о десятке кенийцев, оказавшихся в зоне боевых действий. В МИД Кении ранее сообщали, что российские власти «отрицают какую-либо причастность» к вербовке.
Проблема иностранных наемников, брошенных на произвол судьбы, становится системной. Ранее с похожим призывом к своему президенту обращались колумбийские солдаты, воевавшие на стороне ВСУ. В видеообращении к президенту Колумбии Густаво Петроони просили содействовать их возвращению на родину.
