Посольство РФ в Италии поддержало Абдразакова после отмены его выступления

Как известно, Абдразаков является заслуженным артистом РФ, солистом Мариинского и Большого театров, а также лауреатом международных конкурсов. Тем не менее, недавно стало известно, что его участие в опере «Дон Жуан» в Вероне в январе отменено. Почему организаторами было принято такое решение — не уточняется.