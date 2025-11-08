Посольство РФ в Италии поддержало Абдразакова после отмены его выступления

Посольство России в Италии поддержало российского артиста Ильдара Абдразакова на фоне отмены его участия в постановке «Дон Жуан» на сцене Филармонического театра Вероны. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале дипведомства.
Как известно, Абдразаков является заслуженным артистом РФ, солистом Мариинского и Большого театров, а также лауреатом международных конкурсов. Тем не менее, недавно стало известно, что его участие в опере «Дон Жуан» в Вероне в январе отменено. Почему организаторами было принято такое решение — не уточняется.
Однако Посольство подчеркивает, что ситуация может быть связана с национальностью Абдразакова. И на фоне этого дипведомство выражает артисту свою поддержку.
«Посольство России в Италии выражает свою дружескую поддержку заслуженному артисту России, лауреату международных конкурсов, солисту Мариинского и Большого театров Ильдару Амировичу Абдразакову в связи с нападками на него в Италии представителей отдельных русофобствующих оппозиционных политических сил, а также горстки экстремистски настроенных украинских и российских эмигрантов, следствием которых, к сожалению, при попустительстве итальянских властей, стала отмена его участия», — сказано в сообщении.
Немногим ранее в эпицентре похожих событий оказался российский певец Akmal'. Он должен был ехать в Казахстан с концертами, но выступления внезапно отменили. Все, вероятно, из-за отказа артиста принять сине-желтый пакет. Тот ему попытались передать на одном из выступлений.