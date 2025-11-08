Тень Орбана: в США заговорили о новом плане по Украине

Он также добавил, что в качестве стимула для России Запад мог бы предложить снятие санкций. Это заявление прозвучало на фоне знаковой встречи в Белом доме, где Дональд Трамп после переговоров с Виктором Орбаном не исключил возможность организации саммита с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Таким образом, план, озвученный Дэвисом, может отражать настроения, которые начинают формироваться в американских политических кругах на фоне новых дипломатических маневров администрации Трампа.