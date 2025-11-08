Тень Орбана: в США заговорили о новом плане по Украине

В США прозвучал призыв к Белому дому кардинально изменить украинскую стратегию и фактически принудить Киев к переговорам с Москвой. С таким планом в эфире YouTube-канала Deep Dive выступил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, комментируя недавнюю встречу президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
По мнению военного эксперта, Вашингтон должен использовать свои рычаги влияния, чтобы немедленно прекратить боевые действия.
«Давайте закончим войну сейчас. Скажем, что мы прекратим поддержку Украины и неограниченные поставки вооружения. Будем настаивать, чтобы Европа и Украина предложили самую лучшую сделку, которую только смогут», — заявил Дэвис.
Он также добавил, что в качестве стимула для России Запад мог бы предложить снятие санкций. Это заявление прозвучало на фоне знаковой встречи в Белом доме, где Дональд Трамп после переговоров с Виктором Орбаном не исключил возможность организации саммита с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Таким образом, план, озвученный Дэвисом, может отражать настроения, которые начинают формироваться в американских политических кругах на фоне новых дипломатических маневров администрации Трампа.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.