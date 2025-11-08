Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тень Орбана: в США заговорили о новом плане по Украине

В США прозвучал призыв к Белому дому кардинально изменить украинскую стратегию и фактически принудить Киев к переговорам с Москвой.

В США прозвучал призыв к Белому дому кардинально изменить украинскую стратегию и фактически принудить Киев к переговорам с Москвой. С таким планом в эфире YouTube-канала Deep Dive выступил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, комментируя недавнюю встречу президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

По мнению военного эксперта, Вашингтон должен использовать свои рычаги влияния, чтобы немедленно прекратить боевые действия.

«Давайте закончим войну сейчас. Скажем, что мы прекратим поддержку Украины и неограниченные поставки вооружения. Будем настаивать, чтобы Европа и Украина предложили самую лучшую сделку, которую только смогут», — заявил Дэвис.

Он также добавил, что в качестве стимула для России Запад мог бы предложить снятие санкций. Это заявление прозвучало на фоне знаковой встречи в Белом доме, где Дональд Трамп после переговоров с Виктором Орбаном не исключил возможность организации саммита с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Таким образом, план, озвученный Дэвисом, может отражать настроения, которые начинают формироваться в американских политических кругах на фоне новых дипломатических маневров администрации Трампа.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше