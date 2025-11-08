Эксперт рассказал, как отличить ролики, сгенерированные ИИ, от подлинных

Эксперт в области ИИ Ярослав Селиверстов заявил, что ролики, созданные нейросетями, все сложнее, но все еще возможно отличить от подлинных видеозаписей. Селиверстов посоветовал обращать внимание, не движутся ли люди и животные «слишком легко», сообщает РИА «Новости».