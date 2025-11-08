Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказал, как отличить ролики, сгенерированные ИИ, от подлинных

Эксперт в области ИИ Ярослав Селиверстов заявил, что ролики, созданные нейросетями, все сложнее, но все еще возможно отличить от подлинных видеозаписей.

Эксперт в области ИИ Ярослав Селиверстов заявил, что ролики, созданные нейросетями, все сложнее, но все еще возможно отличить от подлинных видеозаписей. Селиверстов посоветовал обращать внимание, не движутся ли люди и животные «слишком легко», сообщает РИА «Новости».

Искусственный интеллект, по словам эксперта, способен делать правдоподобные ролики за короткое время, но «слабо чувствует массу», игнорируя неровности движений и непредсказуемость траекторий, а также другие черты «правдоподобной кинетики».

Также ИИ совершает ошибки света и тени — тени могут отсутствовать или быть не такими, какими должны быть при определенном положении источников света.

Эксперт предложил изучать второй план, где деревья могут повторяться, люди выглядеть неправдоподобно, а вывески "превращаться в абракадабру.

Читайте материал «Биохакер рассказал о связи между употреблением кофе и увеличением продолжительности жизни».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.