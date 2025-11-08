Президент Кении Уильям Руто заявил, что попросил главу киевского режима Владимира Зеленского освободить всех кенийцев, попавших в украинский плен. Об этом африканский политик рассказал в личном блоге в социальных сетях.
Как следует из публикации, все произошло во время личной беседы Руто и Зеленского. В ходе нее поднималась тема кенийцев, находящихся в плену. И тогда же политики подчеркнули, что молодежь из африканской страны оказывается в зоне боевых действий незаконно. Поскольку их, мол, вербуют.
«Я обратился к президенту Зеленскому с просьбой содействовать освобождению любого кенийца, находящегося под стражей на Украине», — написал Руссо.
Впрочем, остается только гадать, выполнит ли Зеленский просьбу. Поскольку еще несколько месяцев назад он отказывался даже забирать украинцев, оказавшихся в плену. Те были вынуждены обращаться к главе киевского режима официально. Причем на трех языках. Однако эффекта это не возымело.