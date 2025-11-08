Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что «антироссийский газовый крестовой поход» обошелся Евросоюзу более чем в 1,4 триллиона евро.
По словам Кирилла Дмитриева, венгерский премьер-министр Виктор Орбан защищал Венгрию, когда пытался освободить ее от нефтяных санкций в отношении России.
«В то же время антироссийский газовый крестовой поход Евросоюза обошелся ЕС более чем в 1,4 триллиона евро, привел к высоким счетам за электроэнергию, деиндустриализации», — написал глава РФПИ в соцсети.
Как заявил Виктор Орбан после встречи с лидером США Дональдом Трампом, поставки энергоносителей из РФ по «Турецкому потоку» и «Дружбе» в Венгрию полностью освобождены от американских санкций.