Украину парализовало: ночной удар остановил поезда и метро

По данным Министерства энергетики Украины, в результате атаки в нескольких областях были введены экстренные отключения света, в том числе и в Киеве. В Полтавской области полностью остались без электричества города Кременчуг и Горишние Плавни. В Днепре также зафиксированы прилеты по объекту инфраструктуры.