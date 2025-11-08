FT узнала «главное условие» ЕК для использования российских активов

Согласно материалу, если план по привлечению части средств, заблокированных в бельгийском депозитарии Euroclear, не будет реализован, странам ЕС придётся искать альтернативы — либо санкционировать совместное заимствование (что увеличит госдолг и дефицит бюджетов), либо предоставить Киеву прямые гранты на сумму около €140 млрд.