FT узнала «главное условие» ЕК для использования российских активов

Главным условием использования замороженных в ЕС российских активов станет их «постоянная иммобилизация». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документ Еврокомиссии.

Источник: Life.ru

Как сообщается, ЕК направила странам объединения аналитическую записку, в которой изложены последствия отказа от использования российских активов для финансирования помощи Украине. Документ подготовлен к декабрьскому саммиту лидеров ЕС.

Согласно материалу, если план по привлечению части средств, заблокированных в бельгийском депозитарии Euroclear, не будет реализован, странам ЕС придётся искать альтернативы — либо санкционировать совместное заимствование (что увеличит госдолг и дефицит бюджетов), либо предоставить Киеву прямые гранты на сумму около €140 млрд.

Еврокомиссия предупреждает, что обслуживание такого кредита обойдётся ЕС в €5,6 млрд ежегодно: Франция заплатит почти €1 млрд, Италия — €675 млн, а Бельгия — около €200 млн.

Ранее стало известно о поддержке США инициативы ЕС по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Большая часть этих средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

