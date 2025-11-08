Ричмонд
Минобороны: в трех российских субъектах за два часа отражены атаки беспилотников

Минобороны России заявило, что утром 8 ноября дежурными средствами ПВО были уничтожены украинские БПЛА в Московском регионе, Калужской и Смоленской областях.

Оборонное ведомство заявило, что в каждом из трех регионов было уничтожено по одному БПЛА.

Атаки беспилотников были предотвращены в период с 7.00 до 9.00 по московскому времени.

Читайте материал «Аэропорт Пскова ограничил прием и выпуск судов».

