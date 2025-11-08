Ричмонд
Дмитриев рассказал о последствиях провального газового «крестового похода» ЕС

Антироссийская энергетическая политика ЕС привела к значительным экономическим потерям, в то время как Венгрия обеспечивает своим гражданам самые низкие цены на энергоносители в Европе. Об этом в соцсети Х сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Премьер-министр Виктор Орбан защищает Венгрию, освобождая от нефтяных санкций в отношении России, и обеспечивает венграм самые низкие цены на энергоносители в Европе. В то же время антироссийский газовый крестовый поход ЕС обошёлся ЕС более чем в 1,4 триллиона евро… и к улыбке Фон дер Ляйен», — написал он.

Венгрия получила экономические преимущества благодаря снятию нефтяных санкций против России. В то же время, ЕС понёс огромные расходы, оцениваемые более чем в 1,4 триллиона евро, что выразилось в росте счетов за электроэнергию и снижении промышленного производства.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что поставки российских энергоносителей в страну через «Турецкий поток» и нефтепровод «Дружба» освобождены от санкций США. Он отметил, что Венгрия также договорилась с американской компанией Westinghouse о закупке ядерного топлива и применении технологий малых модульных реакторов.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

