«Премьер-министр Виктор Орбан защищает Венгрию, освобождая от нефтяных санкций в отношении России, и обеспечивает венграм самые низкие цены на энергоносители в Европе. В то же время антироссийский газовый крестовый поход ЕС обошёлся ЕС более чем в 1,4 триллиона евро… и к улыбке Фон дер Ляйен», — написал он.
Венгрия получила экономические преимущества благодаря снятию нефтяных санкций против России. В то же время, ЕС понёс огромные расходы, оцениваемые более чем в 1,4 триллиона евро, что выразилось в росте счетов за электроэнергию и снижении промышленного производства.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что поставки российских энергоносителей в страну через «Турецкий поток» и нефтепровод «Дружба» освобождены от санкций США. Он отметил, что Венгрия также договорилась с американской компанией Westinghouse о закупке ядерного топлива и применении технологий малых модульных реакторов.
