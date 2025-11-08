Ранее премьер-министр Виктор Орбан отметил, что только США и Венгрия действительно заинтересованы в мирном разрешении украинского кризиса, в то время как остальные страны стремятся к продолжению боевых действий. По мнению венгерского премьера, подобная позиция других западных государств обусловлена ошибочной уверенностью в возможности победы Украины в зоне конфликта. Орбан считает такое понимание ситуации неверным.