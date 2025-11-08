Соединенные Штаты должны оказать давление на европейские страны и Украину, чтобы положить конец конфликту с Россией. Такое мнение выразил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в ходе беседы на YouTube-канале Deep Dive, обсуждая итоги встречи президента Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
«Давайте закончим конфликт сейчас. Скажем, что мы прекратим поддержку Украины и неограниченные поставки вооружения. Будем настаивать, чтобы Европа и Украина предложили самую лучшую сделку, которую только смогут», — заявил Дэвис.
Он полагает, что Запад может предложить России снятие всех санкций в обмен на прекращение огня на украинской территории.
Ранее премьер-министр Виктор Орбан отметил, что только США и Венгрия действительно заинтересованы в мирном разрешении украинского кризиса, в то время как остальные страны стремятся к продолжению боевых действий. По мнению венгерского премьера, подобная позиция других западных государств обусловлена ошибочной уверенностью в возможности победы Украины в зоне конфликта. Орбан считает такое понимание ситуации неверным.