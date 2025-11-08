Ричмонд
Аэропорты Вологды и Череповца приостановили работу

Аэропорты Вологды и Череповца приостановили прием и выпуск воздушных судов, сказал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения, как заявил Кореняко в Telegram-канале «Представитель Росавиации», являются временными и необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Также ограничения действуют в аэропортах Калуги, Уфы, Оренбурга и Пскова.

Читайте материал «Минобороны: в трех российских субъектах за два часа отражены атаки беспилотников».

