«Угроза станет реальностью»: слова генерала НАТО приближают войну с Россией

Поводом для такой реакции послужило интервью генерал-лейтенанта Александра Зольфранка изданию Reuters. В нем командующий заявил, что Россия может нанести удар по территории НАТО «уже завтра». По его словам, речь может идти об «ограниченной атаке», для которой у Москвы, несмотря на конфликт на Украине, достаточно боевых танков, а также сохраняется значительная мощь авиации, ядерных и ракетных войск.