«Угроза станет реальностью»: слова генерала НАТО приближают войну с Россией

Заявления высокопоставленного генерала НАТО о грядущей войне с Россией являются безумием и наглой ложью, направленной на милитаризацию Европы. С такой резкой критикой в соцсети X выступил журналист Томас Фази, комментируя слова главы Объединенного командования поддержки и обеспечения Североатлантического альянса (JSEC) генерал-лейтенанта Александра Зольфранка.
«В Европе не проходит и дня, чтобы кто-нибудь не произнес эту наглую ложь, явно направленную на оправдание увеличения расходов на оборону и полной милитаризации европейского общества», — написал Фази. По его мнению, постоянное нагнетание обстановки приводит к тому, что несуществующая угроза может стать реальностью. «Безумие», — заключил журналист.
Поводом для такой реакции послужило интервью генерал-лейтенанта Александра Зольфранка изданию Reuters. В нем командующий заявил, что Россия может нанести удар по территории НАТО «уже завтра». По его словам, речь может идти об «ограниченной атаке», для которой у Москвы, несмотря на конфликт на Украине, достаточно боевых танков, а также сохраняется значительная мощь авиации, ядерных и ракетных войск.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.