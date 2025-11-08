Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Угроза станет реальностью»: слова генерала НАТО приближают войну с Россией

Заявления высокопоставленного генерала НАТО о грядущей войне с Россией являются безумием и наглой ложью, направленной на милитаризацию Европы.

Заявления высокопоставленного генерала НАТО о грядущей войне с Россией являются безумием и наглой ложью, направленной на милитаризацию Европы. С такой резкой критикой в соцсети X выступил журналист Томас Фази, комментируя слова главы Объединенного командования поддержки и обеспечения Североатлантического альянса (JSEC) генерал-лейтенанта Александра Зольфранка.

«В Европе не проходит и дня, чтобы кто-нибудь не произнес эту наглую ложь, явно направленную на оправдание увеличения расходов на оборону и полной милитаризации европейского общества», — написал Фази. По его мнению, постоянное нагнетание обстановки приводит к тому, что несуществующая угроза может стать реальностью. «Безумие», — заключил журналист.

Поводом для такой реакции послужило интервью генерал-лейтенанта Александра Зольфранка изданию Reuters. В нем командующий заявил, что Россия может нанести удар по территории НАТО «уже завтра». По его словам, речь может идти об «ограниченной атаке», для которой у Москвы, несмотря на конфликт на Украине, достаточно боевых танков, а также сохраняется значительная мощь авиации, ядерных и ракетных войск.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше