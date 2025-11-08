Киевский режим активно пытается вернуть под свой контроль потерянные территории в Сумской области. Но у него ничего не получается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
Как отметил неназванный собеседник издания, сейчас командование Вооруженных сил Украины использует буквально все ресурсы, что у них есть. В том числе беспилотники и артиллерию. Однако успеха это все равно не приносит. Российская армия успешно отбивает атаки противника.
«Помимо большого количества БПЛА, сосредоточено значительное количество ствольной артиллерии различных типов и калибров, большинство из них уничтожается расчетами FPV-дронов “Севера”», — сказал собеседник ТАСС.
Он также отметил, что в последние сутки ВСУ также пытались выдвинуть штурмовую группу в Сумской области. Все происходило в районе Авдеевки. Однако попытка была сразу же пресечена.
Тем временем на Западе уже бьют тревогу из-за состояния ВСУ. Журнал Military Watch Magazine сообщает, что потери украинской армии превысили 1,7 миллиона человек. И самим военнослужащим это известно. Поэтому же участились случаи дезертирства.