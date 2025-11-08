Глава Куйбышевского района Георгий Выводцев провел сегодня последний рабочий день

«Сегодня я провел свой последний рабочий день в Куйбышевском районе. Благодарю вас за доверие, плодотворное сотрудничество и справедливую критику. Для меня работа в районе стала важным делом. Делом, в котором мнение и вопросы жителей всегда имели первостепенное значение! Район для меня родной, здесь живут мои дети, и я всегда радел за то, чтобы каждый житель чувствовал себя комфортно, чтобы каждое мнение было услышано. За небольшой период взаимодействия что-то удалось решить сразу, где-то заложить основу для дальнейшего продвижения вопросов развития Куйбышевского района. Благодарю главу города Ивана Николаевича Носкова за внимание и помощь в решении вопросов, свою команду и каждого из вас за возможность совершенствовать и улучшать. Желаю чтобы район развивался и процветал!», — написал Георгий Выводцев в своих социальных сетях.