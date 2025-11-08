Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос вновь собирается посетить Молдову

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос совершит визит в Молдову во вторник, 11 ноября. Об этом сообщила вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов.
Известно, что в Кишиневе Кос встретится с руководством страны и примет участие в нескольких общественных мероприятиях, в том числе в конференции «Отчет о расширении 2025: достижения и приоритеты будущего Республики Молдова», где выступит с речью и ответит на вопросы.
В конференции также примут участие представители правительства и парламента Молдовы, международные партнеры, научные круги и представители гражданского общества.
Напомним, Марта Кос недавно уже приезжала в Молдову в начале сентября этого года.
Также в пятницу, седьмого ноября, в Кишинев приезжала глава Европейского парламента Роберта Метсола, которая выступила на пленарной сессии законодательного органа Молдовы с очередным посланием в поддержку европейского пути Молдовы и официально объявила об открытия в Кишиневе постоянного представительства ЕП.
Отчет ЕК по расширению за 2025 год был представлен в Брюсселе на этой неделе — пятого ноября. В документе сообщается, что позитивные перспективы интеграции в ЕС отмечены для Молдовы, Албании, Черногории и Украины. Смешанные перспективы — для Сербии, Северной Македонии, Турции и Косово, негативные — для Грузии.