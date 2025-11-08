Президент Кении Руто просит Зеленского освободить пленных кенийцев

Daily Nation со ссылкой на МИД Кении утверждает, что около 30 граждан страны, оказавшихся в России, находятся в районе Белгорода. Часть из них оказались в зоне боевых действий и вскоре сдались украинским военным. В МИД Кении изданию заявили, что им известно о случаях вербовки граждан в зону боевых действий, но добровольное вступление в российскую армию не является незаконным. Представитель ведомства Корир Сингой сообщил, что Кения ведет переговоры с Украиной о своих гражданах, оказавшихся в плену, и поднимала этот вопрос перед посольством России. Российские власти, по данным кенийского МИД, отрицают причастность к вербовке.