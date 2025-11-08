Минюст объявил иноагентом экс-кандидата в мэры Челябинска

Минюст внес в список иноагентов уроженца Челябинска Бориса Золотаревского*. Решение было опубликовано на сайте ведомства.
— Принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе Российской Федерации. Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооружённых Сил Российской Федерации, — сообщается на сайте Министерства юстиции РФ. — Участвовал в мероприятиях, проводимых организацией, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.
Сейчас мужчина живет за границей. На странице в соцсети значится город Тбилиси, правда летом 2024 года он сообщил, что после очередного выезда из Грузии его не пустили обратно. Чем закончилось эта история, не сообщается. По слухам, ему все же удалось вернуться туда.
В Челябинске он был координатором штаба оппозиционного кандидата, в 2019 году даже выдвигал свою кандидатуру на пост мэра Челябинска — тогда ему был всего 21 год. Однако молодой человек не смог пройти собеседование конкурсной комиссии.
*признан Минюстом РФ иностранным агентом в 2025 году.