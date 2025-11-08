Минюст объявил иноагентом экс-кандидата в мэры Челябинска

— Принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе Российской Федерации. Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооружённых Сил Российской Федерации, — сообщается на сайте Министерства юстиции РФ. — Участвовал в мероприятиях, проводимых организацией, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.