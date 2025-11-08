Участники СВО получили руководящие должности в Красноярском крае

В Красноярском крае несколько участников специальной военной операции получили ответственные посты в органах власти. Соответствующие кадровые назначения объявил губернатор Михаил Котюков.
Сергей Гребенюк стал заместителем председателя Емельяновского окружного Совета депутатов, Александр Сломинский возглавил территориальное подразделение в Шарыповском округе. Александр Савин займется модернизацией теплоэнергетического оборудования, а Сергей Ивченко возглавил Казачинско-Пировский муниципальный округ.
Все назначенные ветераны являются участниками программы «Сибирский характер», которая помогает вернувшимся с фронта военнослужащим адаптироваться и построить гражданскую карьеру.