Участники СВО получили руководящие должности в Красноярском крае

Все назначенные ветераны являются участниками программы «Сибирский характер».

Источник: Аргументы и факты

В Красноярском крае несколько участников специальной военной операции получили ответственные посты в органах власти. Соответствующие кадровые назначения объявил губернатор Михаил Котюков.

Сергей Гребенюк стал заместителем председателя Емельяновского окружного Совета депутатов, Александр Сломинский возглавил территориальное подразделение в Шарыповском округе. Александр Савин займется модернизацией теплоэнергетического оборудования, а Сергей Ивченко возглавил Казачинско-Пировский муниципальный округ.

Все назначенные ветераны являются участниками программы «Сибирский характер», которая помогает вернувшимся с фронта военнослужащим адаптироваться и построить гражданскую карьеру.