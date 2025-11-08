До 20 лет тюрьмы: Узбекистан ужесточает наказание за наркопреступления

Кроме того, ужесточат меры уголовной ответственности до двойного размера за изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и незаконный сбыт наркотиков в крупных размерах, а также за сбыт сильнодействующих веществ в образовательных организациях, студенческих общежитиях, детских лагерях или на прилегающих к ним территориях. В настоящее время максимальный срок данных наказаний составляет 10 лет лишения свободы.