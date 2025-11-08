До 20 лет тюрьмы: Узбекистан ужесточает наказание за наркопреступления

Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ «О комплексных мерах по эффективной защите здоровья населения и генофонда нации от наркомании и наркопреступлений». Документ опубликован на сайте национального информагенства УзА.
Глава государства одобрил предложения профильных ведомств о введении в Уголовный кодекс страны отдельного нового раздела «Преступления против здоровья населения и генофонда нации» «в целях поднятия на совершенно новый уровень деятельности по борьбе с организованной наркопреступностью посредством уголовно-правовых механизмов».
«Исходя из новых форм, методов и степени организованности наркопреступлений введение уголовной ответственности, предусматривающей определение наказания в виде лишения свободы до двадцати лет за следующие деяния», — говорится в тексте документа.
В перечень вошли организация и обеспечение деятельности наркопреступного сообщества, сбыт наркотических средств организованной группой трансграничными способами или с использованием сети Интернет, а также создание незаконной нарколаборатории и обеспечение ведения ее деятельности.
К указанным преступлениям также относится покровительство, оказываемое незаконному обороту наркотических средств путем злоупотребления должностными полномочиями, или передача информации с целью предупреждения раскрытия таких преступлений. В настоящее время максимальный срок данных наказаний составляет 15 лет лишения свободы.
Кроме того, ужесточат меры уголовной ответственности до двойного размера за изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и незаконный сбыт наркотиков в крупных размерах, а также за сбыт сильнодействующих веществ в образовательных организациях, студенческих общежитиях, детских лагерях или на прилегающих к ним территориях. В настоящее время максимальный срок данных наказаний составляет 10 лет лишения свободы.
Президент Узбекистана также одобрил введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до 10 лет, за вовлечение несовершеннолетних лиц в употребление сильнодействующих веществ в образовательных организациях, студенческих общежитиях, детских лагерях или на прилегающих к ним территориях.
Стоит отметить, что в мае 2024 года Шавкат Мирзиёев своим указом утвердил национальную стратегию по борьбе с наркоманией и наркопреступностью в Узбекистане на 2024 — 2028 годы.