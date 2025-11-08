Законы, которые вступят в силу в ноябре

Соответствующие дополнительные выплаты полагаются пилотам и шахтерам в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда. Размер доплаты к пенсии у каждого получателя индивидуален. Он зависит от среднемесячного заработка и стажа работы.
Налоги, сборы, штрафы, страховые взносы, пени и проценты у россиян теперь будут взыскивать в том числе и во внесудебном порядке. Уведомления об этом поступят гражданам в личный кабинет портала «Госуслуги» либо заказным письмом через «Почту России». Взыскания во внесудебном порядке применяются, если сумма долга гражданина не превышает отрицательного сальдо единого налогового счета и отсутствует спор о ее размере.
Ужесточен контроль над сим-картами. Операторы связи не смогут оказывать услуги тем, кто не прошел проверку сведений об абонентах и корпоративных пользователях — гражданах РФ, а также о количестве сим-карт (их может быть не больше 20 на человека). Напомним, с 1 апреля заключить договор об оказании услуг связи и получить сим-карту можно только при предъявлении паспорта, а также с помощью Единой системы идентификации и аутентификации, Единой биометрической системы или портала «Госуслуги».
С 24 ноября начнет действовать закон, по которому нотариусы будут информировать наследников о непогашенных кредитах наследодателя. Чтобы понять, нет ли у покойного незакрытых долгов перед финансовыми организациями, нотариусы смогут запрашивать его кредитную историю.
Социальный фонд России проведет перерасчет пенсий для некоторых категорий пенсионеров. Индексация пройдет автоматически. Для тех пожилых людей, кому исполнилось 80 лет, удвоится размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — с 8 907,7 рубля до 17 815,4 рубля. Помимо этого, та же категория граждан сохранит право на дополнительную выплату за необходимость ухода в размере 1 314 рублей (если имеется такая потребность).
Брокеров обязали внести изменения в порядок взаимодействия с клиентами. Начали действовать ключевые положения базового стандарта защиты прав потребителей финансовых услуг, предоставляемых участниками саморегулируемых организаций на финансовом рынке. Среди нововведений: обязанность заблаговременно предупреждать клиентов о возможных рисках проводимых ими сделок, запрет на навязывание дополнительных инвестиционных продуктов лицам, недостаточно осведомленным о них, а также повышение скорости реагирования и качества рассмотрения жалоб клиентов.