Законы, которые вступят в силу в ноябре

Ужесточен контроль над сим-картами. Операторы связи не смогут оказывать услуги тем, кто не прошел проверку сведений об абонентах и корпоративных пользователях — гражданах РФ, а также о количестве сим-карт (их может быть не больше 20 на человека). Напомним, с 1 апреля заключить договор об оказании услуг связи и получить сим-карту можно только при предъявлении паспорта, а также с помощью Единой системы идентификации и аутентификации, Единой биометрической системы или портала «Госуслуги».