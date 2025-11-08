КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Румыния сможет приобрести молдавский порт Джурджулешты, окончательные детали сделки будут согласованы в ближайшее время. Об этом заявил министр транспорта соседней страны Чиприан Шербан.
«Теоретически, мы находимся в процессе подписания контракта. Мы провели переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), сделали им предложение, и оно было принято. Мы выиграли тендер и на следующей неделе проведем переговоры с министром инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова Владимиром Болей», — сообщил Шербан в интервью румынскому порталу DC News.
Министр подчеркнул, что порт имеет стратегически выгодное положение для Румынии.
«Есть ряд условий, которые должна выполнить и молдавская сторона. Нужно будет продлить срок эксплуатации порта, который истекает в 2030 году. Чтобы эти инвестиции были оправданными и приносили прибыль Румынии, мы должны быть уверены, что сможем использовать порт и после 2030 года. Молдова к этому готова и внесет изменения как можно скорее», — заявил Шербан.
Как сообщает «Логос-пресс», в тендере, объявленном нынешним владельцем порта — ЕБРР, участвовали три компании из Румынии, Германии и Турции. При этом турецкая организация сделала самое выгодное предложение. Тем не менее молдавский Совет по рассмотрению значимых для госбезопасности инвестиций, без раскрытия информации о других имевшихся предложениях, одобрил запрос румынской компании на покупку оператора порта Джурджулешты Danube Logostics.