Румыния сможет приобрести молдавский порт Джурджулешты

«Есть ряд условий, которые должна выполнить и молдавская сторона. Нужно будет продлить срок эксплуатации порта, который истекает в 2030 году. Чтобы эти инвестиции были оправданными и приносили прибыль Румынии, мы должны быть уверены, что сможем использовать порт и после 2030 года. Молдова к этому готова и внесет изменения как можно скорее», — заявил Шербан.