Глава Пентагона Хегсет сравнил ситуацию в мире с 1939 годом

1 сентября 1939 года после нападения Германии на Польшу началась Вторая мировая война. Ей предшествовал (или проходил параллельно) целый ряд менее значимых военных конфликтов: немецкая аннексия Чехословакии, советско-финская война, столкновения японских и советских войск на Халхин-Голе (Монголия) и др. После этого события резко пошли по нарастающей: в 1940 году фашистская Германия захватила большую часть Европы, в 1941 году — вторглась в Советский Союз и началась Великая Отечественная война. Параллельно этому Япония воевала с Китаем. Во Второй мировой войне, закончившейся 2 сентября 1945 года, участвовали 62 государства из 74 существовавших на тот момент.