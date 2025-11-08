The Times: Норвегия может дать Украине кредит в €100 млрд из суверенного фонда

Страны ЕС продолжают обсуждать пути дальнейшего финансирования Украины, в том числе возможность использования замороженных на Западе российских активов на сумму более 200 млрд евро для предоставления Киеву «репарационного кредита». Согласия по этому вопросу среди них пока нет. Франция, Италия и Бельгия выражают серьезные сомнения по поводу целесообразности такого шага. На последнем саммите ЕС в Брюсселе 23 октября решение на этот счет принято не было. Россия предупредила об ответных мерах в случае конфискации ее активов.