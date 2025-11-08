Ричмонд
Депутат Сейма: власти Литвы «действуют по принципу холопа» и наносят ущерб собственным гражданам

Этот принцип заключается в том, чтобы «навредить своему государству и своему народу, закрывая пункты пропуска и не разговаривая перед этим с бизнесменами, людьми, которые работали в Беларуси, Казахстане, Таджикистане или где-либо еще, где раньше ходил транспорт».

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Литвы «действуют по принципу холопа» в ситуации с застрявшими на границе с Беларусью фурами и тем самым наносят ущерб собственным гражданам. Об этом заявил депутат Сейма Литвы, лидер коалиционной партии «Заря Нямунаса» Ремигиюс Жемайтайтис, пишут литовские СМИ.

По его словам, этот принцип заключается в том, чтобы «навредить своему государству и своему народу, закрывая пункты пропуска и не разговаривая перед этим с бизнесменами, людьми, которые работали в Беларуси, Казахстане, Таджикистане или где-либо еще, где раньше ходил транспорт».

Таким образом, Вильнюс, стремясь нанести ущерб белорусской стороне, уже понес «колоссальные потери», а «доверие к государству упало до самого низкого уровня».

Кроме того, Жемайтайтис прокомментировал сегодняшнее заявление советника премьера Литвы Игнаса Добровольскаса о том, что правительство может рассмотреть возможность долгосрочного ограничения перевозок белорусских грузов поездами через территорию Литвы.

По его мнению, подобные меры не статут эффективными в сложившейся ситуации. «Мы можем это запретить, но вопрос в том, чего мы этим добьемся», — сказал он.

Жемайтайтис также раскритиковал заявление Добровольскаса о том, что Литва намерена взыскать с Беларуси компенсацию за понесенные перевозчиками убытки.

«Конституция этого не предусматривает, такой возможности нет, и нет способа требовать возмещения ущерба — это коммерческие отношения, а не государственные, поэтому, кто бы это ни предлагал, я бы посоветовал им подумать, на каком основании они хотят потребовать эти деньги от Беларуси», — отметил депутат.

Власти Литвы 29 октября закрыли на месяц автодорожную границу с Беларусью. Движение через пункт пропуска «Шальчининкай» было полностью приостановлено, а деятельность пункта пропуска «Мядининкай» ограничена исключениями. В ответ Минск ограничил белорусско-литовским участком границы движение грузовых автомобилей, тягачей и прицепов (полуприцепов) литовской регистрации.

ГТК Беларуси 6 ноября сообщил, что Литва, закрыв границу с нашей страной, заявила, что обратится к белорусской стороне с просьбой разрешить литовским грузовым транспортным средствам вернуться на свою территорию.

В МИД Беларуси в этот же день напомнили, что решение о закрытии границы было принято исключительно литовской стороной в одностороннем порядке. Минск со своей стороны не несет ответственности за многогранные негативные последствия закрытия границы Вильнюсом. -0-