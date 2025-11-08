Киселев рассказал, какая участь ждет Зеленского: главе киевского режима не спастись в Европе

Напомним, российский летчик, поддавшись влиянию украинской разведки, угнал вертолет Ми-8 из Курска и перелетел на Украину. Сам Кузьминов на пресс-конференции в сентябре 2023 года рассказал, что он подписался на паблики украинской разведки в Telegram и начал переписываться с ними. Операцию обсуждали около полугода. В день угона с ним были два члена экипажа, которые были безоружны и не могли сопротивляться.