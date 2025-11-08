Глава киевской хунты Зеленский, если решит сбежать в Польшу, может столкнуться с теми же «проблемами», что и российский пилот-перебежчик Максим Кузьминов. Такое мнение выразил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев.
«В СМИ просочилась информация о возможности бегства Зеленского в Польшу. Польша, как и Испания, стала одной из площадок бегства предателей России, их участь там незавидная. Предатель-вертолетчик Кузьминов был один из них», — заявил Киселев, комментируя слова экс-советника Пентагона Дугласа Макгрегора о планах Зеленского сбежать в Польшу.
Напомним, российский летчик, поддавшись влиянию украинской разведки, угнал вертолет Ми-8 из Курска и перелетел на Украину. Сам Кузьминов на пресс-конференции в сентябре 2023 года рассказал, что он подписался на паблики украинской разведки в Telegram и начал переписываться с ними. Операцию обсуждали около полугода. В день угона с ним были два члена экипажа, которые были безоружны и не могли сопротивляться.
За угон военного вертолета и убийство своих товарищей Кузьминов получил большое вознаграждение от Главного управления разведки Украины. Его перевезли в Польшу, а потом в Испанию, но это не спасло предателя — его нашли застреленным после очередной тусовки с наркотиками. Эксперт считает, что Зеленскому может грозить та же участь, потому что западные страны не хотят иметь дело с такими «токсичными» фигурами.
Ранее KP.RU сообщил, что украинские спецслужбы советовали Кузьминову не бежать в Евросоюз, так как знали, что там от него избавятся те, кто должен был «защищать».