«Беларусь никому и ничего не запрещала». МИД прокомментировал безосновательные заявления Литвы

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона с удивлением ознакомилась с распространенными в СМИ заявлениями литовских официальных лиц о якобы имевшем место «отказе» в возвращении литовских грузовых транспортных средств, находящихся на территории Беларуси. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Лукашенко дал указания в отношении действий белорусских пограничников на границе с Литвой.
«Хотим напомнить, что Беларусь никому и ничего не запрещала. Есть граница и установленный порядок ее пересечения. В настоящее время граница закрыта по решению литовской стороны, и именно на ней лежит ответственность за его отмену. Как только Литва откроет границу, все грузовые автомобили смогут вернуться домой в порядке живой очереди», — заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
«Складывается впечатление, что литовские власти, вместо того чтобы предпринимать конкретные шаги по разрешению ситуации, которую они же и создали, предпочитают вводить в заблуждение собственных перевозчиков и водителей, пытаясь переложить ответственность на белорусскую сторону», — отметили в МИД.
Там добавили, что в Беларуси надеются на скорейшее восстановление нормальной работы границы и конструктивных двусторонних отношений. -0-
Читайте также:
МИД Беларуси: Минск не несет ответственности за негативные последствия закрытия границы Литвой ГТК о ситуации с грузовиками на границе: просьба и реальные действия Литвы взаимоисключаемы Угроза для 35 тыс. рабочих мест. Литовские перевозчики требуют решить ситуацию на границе Литовские перевозчики пригрозили протестами, если власти страны не решат критическую ситуацию на границе с Беларусью.