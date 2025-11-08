«Беларусь никому и ничего не запрещала». МИД прокомментировал безосновательные заявления Литвы

«Хотим напомнить, что Беларусь никому и ничего не запрещала. Есть граница и установленный порядок ее пересечения. В настоящее время граница закрыта по решению литовской стороны, и именно на ней лежит ответственность за его отмену. Как только Литва откроет границу, все грузовые автомобили смогут вернуться домой в порядке живой очереди», — заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.