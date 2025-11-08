Родриго Пас вступил в должность президента Боливии

Пас, являющийся сыном экс-президента Боливии Хайме Паса Саморы, руководившего страной в 1989—1993 годы, обещает проводить реформы под лозунгом «капитализм для всех». Он выступает за децентрализацию экономики через перераспределение налоговых поступлений в пользу регионов и муниципалитетов, а также внедрение программы доступных кредитов и предоставление налоговых льгот с целью поддержки малого и среднего бизнеса. В это же время он исключает возможность привлечения кредитов международных финансовых организаций для реализации своего экономического курса. Политик также нацелен на активизацию контактов Боливии со всем миром. -0-