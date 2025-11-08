«Нужно было отрезвить»: раскрыто, сколько «Кинжалов» ввергли Украину во тьму

«Это был, судя по всему, самый массовый удар этими дорогими ракетами за время СВО. Предположу, их было семь запущено с МиГ-31. А как еще? Нужно отвечать на все дроновые безобразия ВСУ Надо было Украину отрезвить. И все это накануне зимы», — считает Дандыкин.