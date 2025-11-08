Белоруссия ответила на требования Литвы по компенсации убытков из-за закрытой границы

Ранее сообщалось, что Литва захотела взыскать с Белоруссии компенсацию за то, что сама закрыла границу. По заявлению Вильнюса, около 5 тысяч грузовиков, прицепов и полуприцепов литовских перевозчиков остаются заблокированными в Белоруссии. Еженедельные расходы на простой одного грузовика составляют около тысячи евро (не считая оплаты труда водителей). Это означает, что за текущую неделю транспортные компании Литвы уже выплатили белорусскому бюджету порядка 5 миллионов евро в виде издержек на простой своих транспортных средств.