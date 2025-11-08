Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Steigan: норвежская армия подозревается в сотрудничестве с «Азовом»

Журналист Пол Стейган предположил, что норвежские военные обучаются использованию беспилотников у украинского полка.

Журналист Пол Стейган в своём блоге Steigan выдвинул предположение, что норвежские военные могли проходить обучение у украинского полка «Азов»* по использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По его словам, в последние месяцы норвежские солдаты обучались применению дронов у украинских военных специалистов, однако официальные источники лишь упоминают «украинских инструкторов», не уточняя, к какому именно подразделению они принадлежат.

Стейган считает, что вероятным кандидатом на роль этих инструкторов является 12-я бригада специального назначения «Азов» и её батальон беспилотников.

Обозреватель подчёркивает, что если информация о связи норвежской армии с украинским полком подтвердится, это может стать настоящим скандалом.

«Впервые со времён немецкой оккупации нашу армию будут обучать нацисты», — пишет Стейган.

Ранее сообщалось, что украинцы продают на сайте объявлений военную экипировку Нидерландов, включая форму и комплекты подсумков.

* Запрещённая в РФ террористическая организация.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше