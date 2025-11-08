Журналист Пол Стейган в своём блоге Steigan выдвинул предположение, что норвежские военные могли проходить обучение у украинского полка «Азов»* по использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
По его словам, в последние месяцы норвежские солдаты обучались применению дронов у украинских военных специалистов, однако официальные источники лишь упоминают «украинских инструкторов», не уточняя, к какому именно подразделению они принадлежат.
Стейган считает, что вероятным кандидатом на роль этих инструкторов является 12-я бригада специального назначения «Азов» и её батальон беспилотников.
Обозреватель подчёркивает, что если информация о связи норвежской армии с украинским полком подтвердится, это может стать настоящим скандалом.
«Впервые со времён немецкой оккупации нашу армию будут обучать нацисты», — пишет Стейган.
Ранее сообщалось, что украинцы продают на сайте объявлений военную экипировку Нидерландов, включая форму и комплекты подсумков.
* Запрещённая в РФ террористическая организация.